PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Съел и “стал” Человеком-пауком: в США ребенок принес в школу кокаин

В Холиоке в штате Массачусетс полиция арестовала отца 5-летнего мальчика, который принес в школу наркотики.

В США ребенок принес в школу кокаин и сказал, что он Человек-паук

В Холиоке в США 5-летний ребенок принес в начальную школу Лоуренса кокаин и заявил, что он заставляет его чувствовать Человеком-пауком.

Мальчик показал кокаин учителю и сказал, что положил его в рот и это заставило его “почувствовать себя Человеком-пауком”. Учитель сообщил об этом директору школы, который вызвал полицию.

Читайте: 10 лет сбывала вещества в сети: задержана крупнейшая организация наркоторговцев

Полицейские вызвали медиков и отправили мальчика в больницу.

После этого полиция приехала к дому ребенка, где нашла его отца Бенни Гарсию. У него нашли 38 пакетиков с кокаином и 170 с героином. Все они были подписаны Spiderman. Мужчину обвинили в хранении наркотиков.

Также в доме Гарсии жил еще один ребенок со своей матерью. Теперь детей отдадут в приюты, а для мужчины назначен суд на 20 ноября.

Напомним, летом легкоатлетку из Нидерландов Мадию Гафур арестовали в Германии. Женщину поймали с 50 кг метамфетамина и экстази.

Источник: wwlp

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Киев получил деньги без условий, Зеленский не знал о блокировании помощи – Трамп
Киев получил деньги без условий, Зеленский не знал о блокировании помощи – Трамп
Хотели посмотреть футбол: в США на вечеринке расстреляли людей
Хотели посмотреть футбол: в США на вечеринке расстреляли людей
хиллари клинтон
Отпала деталь и пошел дым: самолет с Клинтон на борту экстренно сел в США
Пістолет
Стрельба в Калифорнии: погибла семья из пяти человек
Дональд Трамп
Трамп энергичный, жалоб нет: результаты медобследования президента США
Не подушки, а $400 млн: Трамп упрекнул Обаму из-за Украины
Не подушки, а $400 млн: Трамп упрекнул Обаму из-за Украины
Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Apple нагрели на $6 млн. В США китайцы обменивали поддельные iPhone на настоящие
Apple нагрели на $6 млн. В США китайцы обменивали поддельные iPhone на настоящие
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка