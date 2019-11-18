В Холиоке в штате Массачусетс полиция арестовала отца 5-летнего мальчика, который принес в школу наркотики.

В Холиоке в США 5-летний ребенок принес в начальную школу Лоуренса кокаин и заявил, что он заставляет его чувствовать Человеком-пауком.

Мальчик показал кокаин учителю и сказал, что положил его в рот и это заставило его “почувствовать себя Человеком-пауком”. Учитель сообщил об этом директору школы, который вызвал полицию.

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Полицейские вызвали медиков и отправили мальчика в больницу.

После этого полиция приехала к дому ребенка, где нашла его отца Бенни Гарсию. У него нашли 38 пакетиков с кокаином и 170 с героином. Все они были подписаны Spiderman. Мужчину обвинили в хранении наркотиков.

Также в доме Гарсии жил еще один ребенок со своей матерью. Теперь детей отдадут в приюты, а для мужчины назначен суд на 20 ноября.

Напомним, летом легкоатлетку из Нидерландов Мадию Гафур арестовали в Германии. Женщину поймали с 50 кг метамфетамина и экстази.

Источник: wwlp