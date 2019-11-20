В Польше на украинского студента напали, из-за чего он получил серьезные ранения.
В Кракове на студента из Украины напали с ножом. Ему нанесли удар в спину, отчего парня госпитализировали с серьезными ранениями.
– В Кракове во вторник около полуночи произошло нападение с ножом на 20-летнего гражданина Украины, который учится в городе. Мужчину сильно ударили ножом в спину. У него также есть ранения ягодиц, – говорится в сообщении.
Это нападение произошло перед одним из общежитий Краковского политехнического университета.
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Экстренные службы на место происшествия вызвали прохожие.
Ранее мы писали, что в Польше в холодильной камере для хранения фруктов нашли тела двух украинцев.
Источник: RMF24