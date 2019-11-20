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Факты / Происшествия

Ударили ножом в спину: в Польше напали на украинского студента

В Польше на украинского студента напали, из-за чего он получил серьезные ранения.

полиция Польши

В Кракове на студента из Украины напали с ножом. Ему нанесли удар в спину, отчего парня госпитализировали с серьезными ранениями.

– В Кракове во вторник около полуночи произошло нападение с ножом на 20-летнего гражданина Украины, который учится в городе. Мужчину сильно ударили ножом в спину. У него также есть ранения ягодиц, – говорится в сообщении.

Это нападение произошло перед одним из общежитий Краковского политехнического университета.

Читайте: Польша задержала 19 украинцев по запросам РФ в Интерпол

Экстренные службы на место происшествия вызвали прохожие.

Ранее мы писали, что в Польше в холодильной камере для хранения фруктов нашли тела двух украинцев.

Источник: RMF24

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