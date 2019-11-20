У Польщі на українського студента напали, через що він отримав серйозні поранення.

У Кракові на студента з України напали з ножем. Йому нанесли удар у спину, через що хлопця госпіталізували з серйозними пораненнями.

– У Кракові у вівторок близько півночі стався напад з ножем на 20-річного громадянина України, який навчається у місті. Чоловіка сильно вдарили ножем у спину. У нього також є поранення сідниць, – йдеться в повідомленні.

Цей напад стався перед одним із гуртожитків Краківського політехнічного університету.

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Екстрені служби на місце події викликали перехожі.

Раніше ми писали, що у Польщі у холодильній камері для зберігання фруктів знайшли тіла двох українців.

Джерело: RMF24