В Киеве пьяная девушка за рулем Porsche Macan снесла несколько метров отбойника и протаранила автомобиль.

В Печерском районе Киева молодая девушка за рулем элитного кроссовера Porsche Macan не справилась с управлением и устроила серьезное ДТП.

Девушка не справилась с управлением, выехала на тротуар и сбила 14 метров дорожного ограждения и 20 метров направляющего пешеходного ограждения. Также иномарка задела ВАЗ, который был припаркован.

В результате удара часть дорожного ограждения отлетела и территорию производственной базы КП ДЭУ Печерского района, где в это время находились рабочие. К счастью, элемент конструкции никого из них не травмировал.

В результате ДТП кроссовер перевернулся и загорелся. Пылающий автомобиль потушили сотрудники КП ДЭУ.

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В машине находились еще несколько подруг девушки-водителя. После аварии они со смехом вылезли из авто.

Свидетели ДТП рассказывают, что девушки были настолько пьяны, что даже не могли толком объяснить правоохранителям, как произошла авария.

Высокий уровень алкогольно опьянения водителя подтвердил и полицейский драгер.

Несмотря на это, первое, что пытались сделать товарищи виновницы ДТП – это снять номерные знаки из авто.

Однако, даже без этого, кроме возмещения убытков, девушку ожидает только штраф за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

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