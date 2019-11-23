На автодорозі Київ-Чоп водій вантажівки не впорався з керуванням та протаранив два мікроавтобуси. Внаслідок аварії загинула жінка.
Між селами Любинці та Гірне водій вантажівки Renault, 49-річний іноземець, не впорався з керуванням та протаранив два мікроавтобуси Renault Trafic, одним з яких керував 48-річний житель Закарпаття, іншим – 45-річний мешканець міста Рівне.
Внаслідок аварії від отриманих травм на місці події померла 46-річна жителька міста Рівне, пасажирка одного з мікроавтобусів.
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Водій цього автомобіля та ще шестеро пасажирів, серед яких троє неповнолітніх віком 15-17 років, госпіталізовані.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України. Винному загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.
Водія вантажівки поліцейські затримали.
Раніше Факти ICTV писали, що під Києвом у ДТП загинули четверо людей, двоє з яких діти.