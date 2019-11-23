На автодорозі Київ-Чоп водій вантажівки не впорався з керуванням та протаранив два мікроавтобуси. Внаслідок аварії загинула жінка.

Між селами Любинці та Гірне водій вантажівки Renault, 49-річний іноземець, не впорався з керуванням та протаранив два мікроавтобуси Renault Trafic, одним з яких керував 48-річний житель Закарпаття, іншим – 45-річний мешканець міста Рівне.

Внаслідок аварії від отриманих травм на місці події померла 46-річна жителька міста Рівне, пасажирка одного з мікроавтобусів.

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Водій цього автомобіля та ще шестеро пасажирів, серед яких троє неповнолітніх віком 15-17 років, госпіталізовані.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України. Винному загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Водія вантажівки поліцейські затримали.







Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп: вантажівка протаранила два мікроавтобуси / 2 фотографии

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