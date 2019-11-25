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Факты / Происшествия

Избивал битой и жег горелкой: под Киевом ревнивец пытал любовника жены

В Переяслав-Хмельницком мужчина во время приступа ревности похитил вероятного ухажера своей жены.

Избивал битой и жег горелкой: под Киевом ревнивец пытал любовника жены

В Переяслав-Хмельницком мужчина заподозрил свою жену в измене и, “чтобы выяснить все вопросы” похитил предполагаемого любовника.

Он к этому преступлению привлек еще и товарищей. Мужчины в масках с прорезями для глаз напали на 38-летнего ухажера прямо в его доме. Избили, надели ему на руки наручники, на голову — полиэтиленовый пакет, погрузили в багажник машины и вывезли в неизвестном направлении.

Уже на месте  один из похитителей  продолжил пытать мужчину – избивал его деревянной битой по голове и жег газовой лампой бедра. Издевательства продолжались почти три часа. После чего пленника отпустили домой.

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Пострадавший мужчина обратился в полицию. Правоохранителям удалось задержать преступника, им оказался 43-летний местный житель.

По факту пыток и похищения человека полиция открыла два дела по части 2 статьи 127 и по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас пострадавший с многочисленными травмами находится на лечении.

Избивал битой и жег горелкой: под Киевом ревнивец пытал любовника жены / 2 фотографии

К слову, Факты ICTV сделали подборку преступлений, совершенных на почве ревности.

Источник: Нацполиция

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