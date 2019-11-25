В Великобритании водитель грузовика, в котором были найдены 39 тел мигрантов, признал свою вину.

Водитель грузовика Морис Робинсон признал вину в сговоре с целью оказания помощи нелегальной иммиграции.

25-летнего водителя арестовали в тот день, когда полиция нашла в его грузовике 39 тел. Ему было предъявлено обвинения в непредумышленном убийстве и в заговоре с целью торговли людьми.

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25 ноября по видеосвязи из мужской тюрьмы Белмарш Робинсон рассказал, что содействовал нелегальной иммиграции в период с 1 мая 2018 года по 24 октября 2019 года.

По его словам, в этот период он получил вознаграждение наличными.

Напомним, 23 октября в индустриальном парке Вотеглейд графства Эссекс в Великобритании в грузовике нашли тела 39 человек. Среди погибших один ребенок.