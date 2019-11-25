У Великій Британії водій вантажівки, в якій були знайдені 39 тіл мігрантів, визнав свою провину.

Водій вантажівки Моріс Робінсон визнав провину в змові з метою надання допомоги нелегальній імміграції.

25-річного водія заарештували в той день, коли поліція знайшла в його вантажівці 39 тіл. Йому було пред’явлено звинувачення в ненавмисному вбивстві і змові з метою торгівлі людьми.

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25 листопада по відеозв’язку з чоловічої тюрми Белмарш Робінсон розповів, що сприяв нелегальній імміграції в період з 1 травня 2018 року по 24 жовтня 2019 року.

За його словами, в цей період він отримав винагороду готівкою.

Нагадаємо, 23 жовтня в індустріальному парку Вотеглейд графства Ессекс у Великій Британії у вантажівці знайшли тіла 39 людей. Серед загиблих одна дитина.