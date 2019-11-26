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Факти / Надзвичайні події

Бив і погрожував вбити: на Черкащині хлопець зґвалтував 16-річну студентку

У Черкаській області 18-річний хлопець зґвалтував 16-річну першокурсницю, з якою познайомився в інтернеті.

Зґвалтування

Двоє хлопців вирішили відпочити у Черкаській області, для чого взяли кредит у 5 тис. грн, зняли квартиру і запросили до себе 16-річну дівчину, з якою познайомилися в інтернеті.

Спочатку все було пристойно, але після кількох чарок 18-річному парубку захотілося більшого від нової знайомої. Після відмови, він почав бити і ґвалтувати дівчину.

Сп’янілий хлопець навіть погрожував вбити першокурсницю, якщо вона комусь розповість про зґвалтування.

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Крики дівчини чув 24-річний товариш ґвалтівника, який знаходився у сусідній кімнаті.

– В другій кімнаті почалися крики і цей друг почав кричати до дівчини щось. Вона в істериці, плакала, вибігла з кімнати, побігла взуватись, – розповів він.

Факти ICTV також писали про те, що у Вінницькій області викрили чоловіка, який розбещував свою доньку протягом 2013-2014 років.

Джерело: Надзвичайні новини

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