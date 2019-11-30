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Факти / Надзвичайні події

Поліція аеропорту Бориспіль вилучила гранату в пасажира

У аеропорті Бориспіль поліція в багажі пасажира виявила гранату.

Поліція аеропорту Бориспіль вилучила гранату в пасажира

Працівники служби безпеки аеропорту Бориспіль виявили гранату в одному з багажів на літак рейсу Київ – Хургада.

Слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які прибули в аеропорт, вилучили гранату Ф-1 та запал до неї.

Правоохоронцям вдалося встановити, що багаж, де знаходився вибуховий пристрій, належить 36-річному жителю Донецька.

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Чоловіка затримали. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Дніпрі в дворі багатоповерхівки чоловік підірвався на гранаті.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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