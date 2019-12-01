В Киеве во время обстрела автомобиля покушались на депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева.

В центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской выстрелили в автомобиль Range Rover, за рулем которого был депутат Киевоблсовета Вячеслав Соболев.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В результате обстрела погиб трехлетний ребенок.

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Полиция назвала это покушением на депутата.

Вячеслав Соболев – украинский экономист, доктор экономических наук, предприниматель, бизнесмен.

Напомним, злоумышленник стрелял в Соболева, однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне.

По факту убийства начато уголовное производство.