PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Обстрел Range Rover: за рулем был депутат Соболев

В Киеве во время обстрела автомобиля покушались на депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева.

Обстрел Range Rover: за рулем был депутат Соболев

В центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской выстрелили в автомобиль Range Rover, за рулем которого был депутат Киевоблсовета Вячеслав Соболев.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В результате обстрела погиб трехлетний ребенок. 

Читайте: Отец пятерых детей и бизнесмен: что известно о Вячеславе Соболеве

Полиция назвала это покушением на депутата.

Вячеслав Соболев – украинский экономист, доктор экономических наук, предприниматель, бизнесмен.

Напомним, злоумышленник стрелял в Соболева, однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне.

По факту убийства начато уголовное производство.

Источник: Информатор

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Убитый сын Соболева был крестником Ирины Билык
Убитый сын Соболева был крестником Ирины Билык
Полиция разыскивает подозреваемого в покушении на Соболева
Полиция разыскивает подозреваемого в покушении на Соболева
Стрельба в Киеве: все подробности покушения на Соболева
Стрельба в Киеве: все подробности покушения на Соболева
Отец пятерых детей и бизнесмен: что известно о Вячеславе Соболеве
Отец пятерых детей и бизнесмен: что известно о Вячеславе Соболеве
Стрельба в центре Киева, погиб ребенок
Стрельба в центре Киева, погиб ребенок
Підрив Ощадбанку
Полиция задержала подозреваемых в подрыве отделения Ощадбанка
В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка
В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка
Более 20 аварий и пробки: Черная пятница остановила Киев (КАРТА)
Более 20 аварий и пробки: Черная пятница остановила Киев (КАРТА)
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка