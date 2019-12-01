У Києві під час обстрілу автомобіля здійснювали замах на депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва.

У центрі Києва на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської вистрілили в автомобіль Range Rover, за кермом якого був депутат Київоблради В’ячеслав Соболєв.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

В результаті обстрілу загинула трирічна дитина.

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Поліція назвала це замахом на депутата.

В’ячеслав Соболєв – український економіст, доктор економічних наук, підприємець, бізнесмен.

Нагадаємо, зловмисник стріляв у Соболєва, однак куля влучила у трирічного хлопчика, який також перебував у салоні.

За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження.