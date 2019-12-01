В центре Киева совершено покушение на убийство депутата Вячеслава Соболева, однако застрелили ребенка. Чем известный депутат Соболев, читайте в биографии Фактов ICTV.

Автомобиль Range Rover, который обстреляли в центре Киева принадлежит Вячеславу Соболеву – депутату Киевского облсовета от БПП и владельцу ресторана Марио, возле которого произошел инцидент.

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство.

Вячеслав Соболев родом из города Енакиево Донецкой области.

Сейчас он живет в Киеве и работает депутатом Киевского областного совета, входит во фракцию Солидарность, член комиссии по вопросам бюджета и финансов.

1997 депутат открыл продуктовый магазин Обжора в Донецке, который впоследствии стал первой крупной торговой сетью Донецкой области. В 2007 году предприниматель продал этот бизнес.

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Соболев является кандидатом экономических наук, в свое время был заместителем мэра Донецка, директором дочернего предприятия Нафтогазсети НАК Нафтогаз Украины, впоследствии – заместителем председателя правления НАК Нафтогаз Украины.

Однако с последней должности он ушел после прихода к власти Виктора Януковича.

Соболев женат, у супругов пятеро детей – три сына и две дочери. Убили самого младшего.

Напомним, злоумышленник стрелял в Соболева, однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне.

По факту убийства начато уголовное производство.