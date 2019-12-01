В Мексике в штате Коауила члены наркокартеля напали на полицейских и устроили стрельбу, в результате чего погибли 14 человек.

Полицейским Мексики удалось отбить атаку членов наркокартеля в городке Вилла Юнион в штате Коауила.

В результате стрельбы погибли по меньшей мере 14 человек – четверо правоохранителей и 10 боевиков наркокартеля. Также были ранены шесть полицейских.

По словам губернатора штата Коауила Мигеля Анхеля Рикельме, стрельба продолжалась более часа. Кроме того, он рассказал, что несколько человек пропали без вести.

Читайте: В Канаде мужчина похитил пожарную машину и пытался сбить людей

Члены наркокартеля передвигались по городу на пикапах, а их атаки были направлены на местные правительственные учреждения.

Силовики останутся в городе Вилла Юнион для того, чтобы восстановить спокойствие граждан.

Они также постараются не допустить попадания членов банды в регион. Сейчас в Мексике наблюдается самый высокий уровень убийств за всю историю.

Напомним, 18 октября состоялся резонансный инцидент с участием членов наркокартеля. Тогда они взяли в осаду город, потому что полиция арестовала Овидио Гусмана Лопеса, который является одним из шести детей наркобарона Эль Чапо.