У Мексиці в штаті Коауїла члени наркокартелю напали на поліцейських і влаштували стрілянину, у результаті чого загинули 14 осіб.

Поліцейським Мексики вдалося відбити атаку членів наркокартелю у містечку Вілла Юніон в штаті Коауїла.

У результаті стрілянини загинули щонайменше 14 осіб – четверо правоохоронців і 10 бойовиків наркокартелю. Також було поранено шістьох поліцейських.

За словами губернатора штату Коауїла Мігеля Анхеля Рікельме, стрілянина тривала понад годину. Крім того, він розповів, що кілька людей зникли безвісти.

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Члени наркокартелю пересувалися містом на пікапах, а їхні атаки були спрямовані на місцеві урядові установи.

Силовики залишаться у місті Вілла Юніон для того, щоб відновити спокій громадян.

Вони також намагатимуться не допустити потрапляння членів банди у регіон. Наразі у Мексиці спостерігається найвищий рівень вбивств за всю історію.

Нагадаємо, 18 жовтня відбувся резонансний інцидент за участю членів наркокартелю. Тоді вони взяли в осаду місто через те, що поліція заарештувала Овідіо Гусмана Лопеса, який є одним з шести дітей наркобарона Ель Чапо.