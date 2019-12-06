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Факты / Происшествия

В Киеве кавалер из сайта знакомств повел женщину на свидание в квартиру с трупом

В Киеве мужчина познакомился с женщиной на сайте знакомств. На свидание он решил ее повести в квартиру, где хранил труп, убитой пенсионерки.

В Киеве кавалер из сайта знакомств повел женщину на свидание в квартиру с трупом

В Киеве к правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что в квартире на улице Зодчих труп женщины.

В одной из квартир на 14 этаже в кладовке находился труп с пакетом на голове, а шея была замотана шарфом. Выяснилось, что это 82-летняя хозяйка квартиры.

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Женщина рассказала полицейским, что она познакомилась через сайт знакомств с мужчиной. Он ее привел в квартиру, а затем начал угрожать и показал труп в кладовке.

Мужчину уже задержали правоохранители. Он признался в содеянном.

По предварительным данным, пенсионерку он задушил.

Ранее Факты ICTV писали, что на Черниговщине мужчина изрезал 5-летнего сына и вонзил себе нож в грудь. Ребенка и мужчину нашла соседка и вызвала скорую. Обоих пострадавших госпитализировали.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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