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Факти / Надзвичайні події

У Києві кавалер із сайту знайомств повів жінку на побачення у квартиру з трупом

У Києві чоловік познайомився з жінкою на сайті знайомств. На побачення він вирішив її повести у квартиру, де зберігав труп убитої пенсіонерки.

У Києві кавалер із сайту знайомств повів жінку на побачення у квартиру з трупом

У Києві до правоохоронців звернулася жінка і повідомила, що в квартирі на вулиці Зодчих труп жінки.

В одній з квартир на 14 поверсі в коморі знаходився труп з пакетом на голові, а шия була замотана шарфом. З’ясувалося, що це 82-річна господиня помешкання.

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Жінка розповіла поліцейським, що вона познайомилася через сайт знайомств з чоловіком. Він її привів у квартиру, а потім почав погрожувати і показав труп у коморі.

Чоловіка вже затримали правоохоронці. Він зізнався у скоєному.

За попередніми даними, пенсіонерку він задушив.

Раніше Факти ICTV писали, що на Чернігівщині чоловік порізав 5-річного сина і встромив собі ножа у груди. Дитину та чоловіка знайшла сусідка та викликала швидку. Обох постраждалих госпіталізували.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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