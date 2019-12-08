ДТП в центре Киева: авто вынесло на встречку, погибла женщина

8 декабря около 01.30 в центре Киева столкнулись Audi и Skoda.

Ночью на Владимирском спуске Audi выбросило на встречную полосу и авто протаранило Skoda.

На место выехали несколько бригад скорой помощи, патрульная полиция и спасатели.

В результате ДТП один человек погиб, еще четыре получили травмы.

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Аudi двигался в направлении Почтовой площади. Из-за превышения скорости автомобиль занесло на брусчатке и он боком вылетел на встречную полосу, прямо в лоб Skoda. Внутри двух авто находились пять человек.

Девушка получила травмы шеи несовместимые с жизнью. Еще четыре человека доставлены в больницу. По словам очевидцев ДТП, несколько из них в тяжелом состоянии.

Причины аварии установит следствие.















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