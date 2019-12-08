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Факты / Происшествия

ДТП в центре Киева: авто вынесло на встречку, погибла женщина

8 декабря около 01.30 в центре Киева столкнулись Audi и Skoda.

дтп в киеве

Ночью на Владимирском спуске Audi выбросило на встречную полосу и авто протаранило Skoda.

На место выехали несколько бригад скорой помощи, патрульная полиция и спасатели.

В результате ДТП один человек погиб, еще четыре получили травмы.

Читайте: Пьяный водитель устроил два ДТП в центре Киева, убегая от полицейских

Аudi двигался в направлении Почтовой площади. Из-за превышения скорости автомобиль занесло на брусчатке и он боком вылетел на встречную полосу, прямо в лоб Skoda. Внутри двух авто находились пять человек.

Девушка получила травмы шеи несовместимые с жизнью. Еще четыре человека доставлены в больницу. По словам очевидцев ДТП, несколько из них в тяжелом состоянии.

Причины аварии установит следствие.

  • дтп в киеве
  • дтп в киеве
ДТП в центре Киева: авто вынесло на встречку, погибла женщина / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Киеве пьяная девушка на Porsche устроила масштабное ДТП. Она не справилась с управлением, выехала на тротуар и сбила 14 метров дорожного ограждения и 20 метров направляющего пешеходного ограждения.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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