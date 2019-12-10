Между супругами возникла ссора, во время которой муж плеснул жене в лицо кислотой.

В пгт. Глеваха между супругами возникла ссора из-за ревности. Во время конфликта муж взял бутылочку с кислотой и несколько раз плеснул с ней в лицо жене, после чего покинул помещение.

Об инциденте полицию и врачей оповестила дочка.

Правоохранители назначили ряд экспертиз. Согласно заключению эксперта, потерпевшая получила химические ожоги I-II степени лица, глаз и туловища.







Ожоги лица и глаз: на Киевщине ревнивец облил жену кислотой / 2 фотографии

48-летнюю женщину с ожогами госпитализировали в больницу, а ревнивца нашли и задержали.

Читайте: Накормила кашей на кислоте: в Севастополе мать отравила годовалого ребенка

Следователь полиции направил в суд уголовное производство с обвинительным актом по факту нанесения телесных повреждений средней тяжести.

Ранее в Киеве женщина после ссоры с мужем выпила кислоту. Врачам не удалось ее спасти.

Источник: Полиция Киевской области