Опіки обличчя та очей: на Київщині ревнивець облив дружину кислотою

Між подружжям виникла суперечка, під час якої чоловік плеснув дружині в обличчя кислотою.
У смт. Глеваха між подружжям виникла суперечка через ревнощі. Під час конфлікту чоловік взяв пляшечку з кислотою та декілька разів плеснув з неї в обличчя дружині, після чого покинув приміщення.
Про інцидент поліцію та лікарів повідомила донька.
Правоохоронці призначили низку експертиз. Згідно з висновком експерта, потерпіла отримала хімічні опіки І-ІІ ступеня обличчя, очей та тулуба.
48-річну жінку з опіками госпіталізували до лікарні, а ревнивця знайшли та затримали.
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Слідчий поліції скерував до суду кримінальне провадження з обвинувальним актом за фактом нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
Раніше у Києві жінка після сварки з чоловіком випила кислоту. Лікарям не вдалося її врятувати.
Джерело: Поліція Київської області