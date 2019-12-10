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Факти / Надзвичайні події

Опіки обличчя та очей: на Київщині ревнивець облив дружину кислотою

Між подружжям виникла суперечка, під час якої чоловік плеснув дружині в обличчя кислотою.

Опіки обличчя та очей: на Київщині ревнивець облив дружину кислотою

У смт. Глеваха між подружжям виникла суперечка через ревнощі. Під час конфлікту чоловік взяв пляшечку з кислотою та декілька разів плеснув з неї в обличчя дружині, після чого покинув приміщення.

Про інцидент поліцію та лікарів повідомила донька.

Правоохоронці призначили низку експертиз. Згідно з висновком експерта, потерпіла отримала хімічні опіки І-ІІ ступеня обличчя, очей та тулуба.

Опіки обличчя та очей: на Київщині ревнивець облив дружину кислотою / 2 фотографии

48-річну жінку з опіками госпіталізували до лікарні, а ревнивця знайшли та затримали.

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Слідчий поліції скерував до суду кримінальне провадження з обвинувальним актом за фактом нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Раніше у Києві жінка після сварки з чоловіком випила кислоту. Лікарям не вдалося її врятувати.

Джерело: Поліція Київської області 

Фото: Dreamstime

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