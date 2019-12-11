У дорожньо-транспортній пригоді загинув ветеран АТО, військовий кінолог Юрій Яцена.
У ДТП загинув колишній боєць батальйону спецпризначення Чернігів, військовий кінолог Юрій Яцена.
– Загинув в ДТП ветеран, військовий кінолог, учасник проекту Друг героя Яцена Юрій, – розповіла волонтер Галина Цегельник.
За попередніми даними, Яцену збив автомобіль.
Погиб в ДТП ветеран, военный кинолог, участник проекта “Друг Героя” Яцена Юрий… pic.twitter.com/goCiIBYmD5
— Галина Цегельник (@TSgdalinka) December 10, 2019
Яцена брав участь в спецоперації із затримання “медового” терориста – дідуся, який приносив на пости українських військових мед з вибухівкою.
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Ветеран родом з села Рогізки Сновського району. Після повернення з фронту став кінологом. На Донбасі Юрій зустрів кохану жінку і привіз на рідну Чернігівщину.
Раніше Факти ICTV писали, що штаб ООС оприлюднив імена загиблих українських воїнів, які 9 грудня підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.