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Факти / Надзвичайні події

У ДТП загинув ветеран АТО Юрій Яцена

У дорожньо-транспортній пригоді загинув ветеран АТО, військовий кінолог Юрій Яцена.

У ДТП загинув ветеран АТО Юрій Яцена

У ДТП загинув колишній боєць батальйону спецпризначення Чернігів, військовий кінолог Юрій Яцена.

– Загинув в ДТП ветеран, військовий кінолог, учасник проекту Друг героя Яцена Юрій, – розповіла волонтер Галина Цегельник.

За попередніми даними, Яцену збив автомобіль.

Яцена брав участь в спецоперації із затримання “медового” терориста – дідуся, який приносив на пости українських військових мед з вибухівкою.

Читайте: ДТП у центрі Києва: авто винесло на зустрічну смугу, загинула жінка

Ветеран родом з села Рогізки Сновського району. Після повернення з фронту став кінологом. На Донбасі Юрій зустрів кохану жінку і привіз на рідну Чернігівщину.

Раніше Факти ICTV писали, що штаб ООС оприлюднив імена загиблих українських воїнів, які 9 грудня підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

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