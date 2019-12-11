У дорожньо-транспортній пригоді загинув ветеран АТО, військовий кінолог Юрій Яцена.

У ДТП загинув колишній боєць батальйону спецпризначення Чернігів, військовий кінолог Юрій Яцена.

– Загинув в ДТП ветеран, військовий кінолог, учасник проекту Друг героя Яцена Юрій, – розповіла волонтер Галина Цегельник.

За попередніми даними, Яцену збив автомобіль.

Погиб в ДТП ветеран, военный кинолог, участник проекта “Друг Героя” Яцена Юрий… pic.twitter.com/goCiIBYmD5 — Галина Цегельник (@TSgdalinka) December 10, 2019

Яцена брав участь в спецоперації із затримання “медового” терориста – дідуся, який приносив на пости українських військових мед з вибухівкою.

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Ветеран родом з села Рогізки Сновського району. Після повернення з фронту став кінологом. На Донбасі Юрій зустрів кохану жінку і привіз на рідну Чернігівщину.

Раніше Факти ICTV писали, що штаб ООС оприлюднив імена загиблих українських воїнів, які 9 грудня підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.