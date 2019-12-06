Волонтер Артем Мирошниченко умер в больнице после избиения.

Волонтер и активист из Бахмута Артем Мирошниченко умер в больнице после избиения, которое произошло 29 ноября.

Все это время волонтер находился в коме. У него был диагностирован перелом основания черепа и проведена сложная операция.

По словам председателя правления Центра прав человека Татьяны Печончик, во время нападения личные вещи Мирошниченко похищены не были.

Полиция установила, что нападавших было двое. Одному 16 лет, ранее несудимый. Второму 17 лет, судимый за ограбление.

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По данным полиции, 16-летний беспричинно напал на Мирошниченко, избил его и бросил головой об плиту. Другой просто наблюдал. Оба подростка находились в состоянии алкогольного опьянения.

Одного из них суд отправил под домашний арест.

На суде нападавший заявил, что избил Мирошниченко, потому что занимался боксом и единоборствами и хотел “проверить свои навыки борьбы”.

Брат погибшего рассказал, что не верит в версию полиции о случайном нападении и считает, что на Артема напали из-за его проукраинской позиции.

Он был активистом волонтерской группы Бахмут Украинский. В 2014-2015 годах он плел сетки для военных, чистил картошку для кормления раненых в госпитале. Мирошниченко разговаривал на украинском, ходил на волонтерские акции помощи.

Напомним, 29 ноября в Киеве скончался ветеран АТО Игорь Панов с позывным Хан, которого жестоко избили в ночь на 10 ноября. Тогда ветеран войны и его жена получили телесные повреждения и впали в кому – врачи диагностировали у них тяжелые черепно-мозговые травмы. Мужчине потребовалось 16 переливаний крови.