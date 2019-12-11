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Вбивство волонтера Мірошниченка: суд арештував обох нападників

Другого нападника на волонтера Артема Мірошниченка у Бахмуті суд відправив за грати.

Артем Мирошниченко

Донецький апеляційний суд 11 грудня змінив запобіжний захід 16-річному підозрюваному в побитті волонтера Артема Мірошниченка, після якого той згодом помер.

Тобто суд задовольнив апеляцію прокуратури на рішення Артемівського міськрайонного суду, який раніше відпустив його під цілодобовий домашній арешт.

Хлопця заарештовано до 29 січня 2020 року без альтернативи у вигляді застави.

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Нагадаємо, на волонтера Артема Мірошниченка у Бахмуті 29 листопада на вулиці напали двоє неповнолітніх. Один із них побив чоловіка. Згодом він помер у лікарні.

За побиттям спостерігав 17-річний приятель зловмисника, який нещодавно отримав умовний строк за грабіж.

Його затримали наступного дня після нападу, оголосили підозру, а 3 грудня Артемівський міськрайонний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під домашнім арештом на два місяці.

А 7 грудня суд арештував його спільника на два місяці без права внесення застави.

Джерело: Нацполіція

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