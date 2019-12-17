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Факты / Происшествия

Отравление в Харькове: двухлетний мальчик с отцом умерли, беременная мать в больнице

В Харькове в результате отравления в квартире умер отец и двухлетний сын, беременную женщину госпитализировано.

отруєння

В Харькове в квартире пятиэтажного жилого дома, вероятно, в результате отравления умер мужчина и его двухлетний сын, беременную жену госпитализировали.

16 декабря в 22.18 поступила информация о том, что в Харькове на улице Крымская в квартире на втором этаже находятся люди, которые нуждаются в помощи.

– Спасатели на месте событий с помощью триклинной лестницы через окно осмотрели квартиру: в кухне на полу лежал человек без сознания. Во время осмотра квартиры выяснилось, что в другой комнате находились беременная женщина и ребенок без сознания.

Всех жильцов квартиры вынесли на свежий воздух и оказали первичную медпомощь до прибытия скорой, – говорится в сообщении ГУ ГСЧС.

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Отца и его 2-летнего сына спасти не удалось. Женщина еще подавала признаки жизни. Ее госпитализировали в токсикологическое отделение Харьковской городской больницы №2 с предварительным диагнозом отравление угарным газом.

Ранее на Черниговщине трое мальчиков отравились неизвестным веществом, самый маленький умер.

Источник: ГСЧС

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