Отравление в Харькове: двухлетний мальчик с отцом умерли, беременная мать в больнице

В Харькове в результате отравления в квартире умер отец и двухлетний сын, беременную женщину госпитализировано.

В Харькове в квартире пятиэтажного жилого дома, вероятно, в результате отравления умер мужчина и его двухлетний сын, беременную жену госпитализировали.

16 декабря в 22.18 поступила информация о том, что в Харькове на улице Крымская в квартире на втором этаже находятся люди, которые нуждаются в помощи.

– Спасатели на месте событий с помощью триклинной лестницы через окно осмотрели квартиру: в кухне на полу лежал человек без сознания. Во время осмотра квартиры выяснилось, что в другой комнате находились беременная женщина и ребенок без сознания. Всех жильцов квартиры вынесли на свежий воздух и оказали первичную медпомощь до прибытия скорой, – говорится в сообщении ГУ ГСЧС.

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Отца и его 2-летнего сына спасти не удалось. Женщина еще подавала признаки жизни. Ее госпитализировали в токсикологическое отделение Харьковской городской больницы №2 с предварительным диагнозом отравление угарным газом.

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