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Стало плохо во время уроков: в Ровно умерла школьница

В одной из школ Ровно во время уроков умерла девятиклассница.

Стало плохо во время уроков: в Ровно умерла школьница

В школе №22 в Ровно девятикласснице стало плохо во время уроков.

По словам, директора учебного заведения Сергея Шама, девочка была жива пока он ее нес к скорой. Ребенок умер на руках медиков уже в машине.

Читайте15-летняя харьковчанка повесилась из-за несчастной любви

У школьницы были проблемы с сердцем. Состояние ее здоровья было зафиксировано в соответствующих документах, поэтому претензий к педагогам быть не может.

По факту начали следственные действия.

Ранее Факты ICTV писали, что в Полтавской области родители обнаружили свою 7-летнюю дочь повешенной.

Источник: UA: Ровно

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