Командование Сухопутных войск ВСУ содействует проведению полной и объективной проверки информации о 425 отдельном штурмовом полке Скеля и оказывает всю необходимую поддержку уполномоченным органам.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ в четверг, 25 июня.

В Сухопутных войсках отреагировали на скандал вокруг полка Скеля

— В связи с обнародованием в СМИ информации о 425 отдельном штурмовом полке Скеля подчеркиваем, что ни боевая необходимость, ни интенсивность подготовки, ни репутация боевого подразделения не могут служить основанием для унижения, насилия, ненадлежащего обращения или безразличия к жизни и здоровью военнослужащих, – говорится в заявлении.

В Сухопутных войсках отметили, что информация, обнародованная в публикациях, требует не эмоциональных оценок или формальных комментариев, а надлежащей правовой проверки.

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Там подчеркнули, что по приведенным фактам уже работают уполномоченные органы, которые должны установить все обстоятельства, определить ответственных лиц и дать правовую оценку событиям.

Также отмечается, что командование Сухопутных войск ВСУ контролирует ситуацию и содействует проведению проверки таким образом, чтобы она была полной, объективной и беспристрастной.

— Отдельный штурмовой полк Скеля оказывает необходимую поддержку соответствующим органам в рамках процедур, предусмотренных законом, — отмечается в заявлении.

В командовании добавили, что до завершения проверки важно воздерживаться от преждевременных выводов.

Отмечается, что часть информации, обнародованной в СМИ, касается событий, которые могли произойти около шести месяцев назад.

В связи с этим сбор, анализ и проверка материалов требуют определенного времени. Это необходимо для того, чтобы окончательные выводы были точными, законными и беспристрастными.

— Обращаемся к военнослужащим, их семьям и возможным свидетелям: если у вас есть информация о фактах насилия, ненадлежащего обращения, сокрытия травм или отказа в медицинской помощи, сообщайте об этом в ВСП, ДБР, Офис военного омбудсмена, на горячую линию Командования Сухопутных войск ВСУ или по официальным каналам полка, – подчеркнули в Сухопутных войсках.

Публикация о насилии над мобилизованными в полку Скеля

Напомним, ГБР начало досудебное расследование по фактам, обнародованным в средствах массовой информации, о возможных неправомерных действиях в отношении военнослужащих штурмового полка Скеля.

Издание Бабель опубликовало расследование о 425 отдельном штурмовом полке Скеля.

В материале речь идет о вероятном применении насилия и пыток на полигонах и в учебных центрах. Также сообщается о случаях несвоевременного оказания медицинской помощи военнослужащим.

По данным журналистов, за последние шесть месяцев в учебных центрах полка было зафиксировано 26 смертей. Большинство погибших находились в подразделении менее месяца.

Военный омбудсмен Ольга Решетилова выступила с предложением провести реорганизацию полка. По ее словам, фактический размер подразделения соответствует дивизии, однако управление осуществляется по штатной структуре полка.

О начале проверки деятельности полка Скеля также сообщил Офис омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца.

Фото: полк Скеля

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