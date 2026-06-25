Украина и Всемирный банк заключили соглашение на $3,39 млрд: на что направят деньги
- Украина и Всемирный банк подписали пакет соглашений в рамках Программы политики развития (DPO).
- Финансирование будет направлено на поддержание макрофинансовой стабильности и приоритетные расходы госбюджета.
Министерство финансов Украины и Всемирный банк подписали пакет соглашений в рамках Первой Программы политики развития рабочих мест и роста частного сектора (DPO).
Полученные средства будут направлены на поддержку макрофинансовой стабильности и финансирование приоритетных расходов государственного бюджета.
Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко в кулуарах конференции по вопросам восстановления Украины, проходящей в Гданьске.
Соглашение между Украиной и Всемирным банком на $3,39 млрд
— Средства будут направлены на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и финансирование приоритетных расходов государственного бюджета, — отметила глава правительства.
По ее словам, договоренности предусматривают предоставление кредита в размере $1,04 млрд на политику развития. Из этой суммы $500 млн обеспечены гарантией Великобритании, еще $540 млн — гарантией Японии.
Кроме того, предусмотрено грантовое финансирование в размере $2,35 млрд от Фонда F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF.
Премьер-министр подчеркнула, что достижение этих договоренностей стало возможным благодаря проведению реформ. Для выполнения условий программы Украина приняла 13 законов и 7 подзаконных актов.
— Это решения в сферах государственных закупок, факторинга, интеграции энергорынка с ЕС, развития агросектора, ветеранского предпринимательства, жилищной политики, дошкольного и профессионального образования, а также восстановления системы мониторинга парниковых газов, — рассказала премьер-министр.
Также Свириденко сообщила, что во время встречи с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой стороны обсудили дальнейший этап сотрудничества.
В частности, речь шла о работе над концепцией «Экономики будущего» — долгосрочной стратегией, которая должна определить модель украинской экономики после завершения войны.
Среди ключевых направлений сотрудничества остается и формирование современной жилищной политики.
Одним из важных элементов возвращения украинцев домой премьер-министр назвала расширение программ доступной ипотеки и создание условий для приобретения собственного жилья миллионами граждан.
Стороны также обсудили вопрос приватизации.
— Мы разделяем подход, согласно которому она (приватизация, — Ред.) должна быть поэтапной, прозрачной и максимально выгодной для государства, привлекая стратегических инвесторов и увеличивая стоимость украинских активов, а не продавая их в спешке, — написала Свириденко.
Напомним, 23 июня стало известно, что Совет директоров Всемирного банка утвердил Первую программу политики развития Рабочие места в Украине и рост частного сектора на общую сумму $3,39 млрд.
Сегодня в Гданьске стартовала двухдневная международная конференция по вопросам восстановления Украины (URC 2026).
Украинскую делегацию на мероприятии возглавляет премьер-министр Юлия Свириденко.