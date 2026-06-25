Министерство финансов Украины и Всемирный банк подписали пакет соглашений в рамках Первой Программы политики развития рабочих мест и роста частного сектора (DPO).

Полученные средства будут направлены на поддержку макрофинансовой стабильности и финансирование приоритетных расходов государственного бюджета.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко в кулуарах конференции по вопросам восстановления Украины, проходящей в Гданьске.

Сейчас смотрят

Соглашение между Украиной и Всемирным банком на $3,39 млрд

— Средства будут направлены на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и финансирование приоритетных расходов государственного бюджета, — отметила глава правительства.

По ее словам, договоренности предусматривают предоставление кредита в размере $1,04 млрд на политику развития. Из этой суммы $500 млн обеспечены гарантией Великобритании, еще $540 млн — гарантией Японии.

Кроме того, предусмотрено грантовое финансирование в размере $2,35 млрд от Фонда F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF.

Премьер-министр подчеркнула, что достижение этих договоренностей стало возможным благодаря проведению реформ. Для выполнения условий программы Украина приняла 13 законов и 7 подзаконных актов.

— Это решения в сферах государственных закупок, факторинга, интеграции энергорынка с ЕС, развития агросектора, ветеранского предпринимательства, жилищной политики, дошкольного и профессионального образования, а также восстановления системы мониторинга парниковых газов, — рассказала премьер-министр.

Также Свириденко сообщила, что во время встречи с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой стороны обсудили дальнейший этап сотрудничества.

В частности, речь шла о работе над концепцией «Экономики будущего» — долгосрочной стратегией, которая должна определить модель украинской экономики после завершения войны.

Среди ключевых направлений сотрудничества остается и формирование современной жилищной политики.

Одним из важных элементов возвращения украинцев домой премьер-министр назвала расширение программ доступной ипотеки и создание условий для приобретения собственного жилья миллионами граждан.

Стороны также обсудили вопрос приватизации.

— Мы разделяем подход, согласно которому она (приватизация, — Ред.) должна быть поэтапной, прозрачной и максимально выгодной для государства, привлекая стратегических инвесторов и увеличивая стоимость украинских активов, а не продавая их в спешке, — написала Свириденко.

Напомним, 23 июня стало известно, что Совет директоров Всемирного банка утвердил Первую программу политики развития Рабочие места в Украине и рост частного сектора на общую сумму $3,39 млрд.

Сегодня в Гданьске стартовала двухдневная международная конференция по вопросам восстановления Украины (URC 2026).

Украинскую делегацию на мероприятии возглавляет премьер-министр Юлия Свириденко.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.