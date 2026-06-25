Украина на конференции по восстановлению (Ukraine Recovery Conference) в Гданьске представит подход к культурно-чувствительному восстановлению, который предусматривает учет истории, наследия и идентичности общин при реализации инфраструктурных проектов.

Об этом ведущей Факты ICTV Анастасии Мазур рассказала заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Анастасия Бондарь, которая представляет Украину на международной конференции.

Культурно-чувствительное восстановление Украины

По ее словам, сейчас в Украине активно ведётся восстановление инфраструктуры — восстанавливаются социальные объекты, дороги, больницы и школы. В то же время важно, чтобы восстановление касалось не только новых зданий, но и возвращения людям ощущения дома и связи со своими территориями.

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— Люди хотят возвращаться не только в стены и здания. Они хотят возвращаться, чтобы почувствовать себя как дома, понять, что они хотят жить именно на этой территории, что именно эта территория показывает им, насколько сильна связь с нашей историей и наследием, — отметила Анастасия Бондарь.

Она пояснила, что культурно-чувствительное восстановление означает не только поддержку культурных мероприятий или сохранение отдельных памятников. Речь идет о том, чтобы общины еще на этапе планирования инфраструктурных проектов задумывались, как интегрировать свой культурный код в будущие пространства.

Например, при строительстве школы или больницы община должна учитывать не только технические характеристики объекта, но и то, как он будет связан с историей и особенностями местности.

— Мы говорим о том, чтобы общины с самого начала работы над инфраструктурными проектами восстановления думали о том, как они могут интегрировать что-то из своего наследия или культуры в проекты, которые будут существовать на этой территории в течение десятилетий, — подчеркнула представительница правительства.

По словам Анастасии Бондарь, в ходе конференции в Гданьске Украина также ведет переговоры с международными партнерами и донорами, чтобы культурная составляющая стала частью инвестиционных и инфраструктурных проектов.

— Мы хотим обсуждать с донорами, чтобы они понимали: культурная составляющая в инфраструктурном восстановлении важна. Все проекты должны иметь культурную составляющую, — сказала она.

К беседе в эфире также присоединился Нейтан Смит — директор направления социальной сплоченности программы Партнерство за сильную Украину. Он отметил, что каждая украинская община имеет собственную идентичность, историю и образ жизни, поэтому восстановление должно учитывать эти особенности.

По его словам, культурное восстановление — это не только фестивали или культурные мероприятия, а прежде всего качество среды, в которой люди будут жить после восстановления.

— Для нас культурное восстановление — это не фестивали или мероприятия, это качество. Чтобы новые школы, больницы и общественные пространства действительно служили людям, — отметил Нейтан Смит.

Он добавил, что Партнерство за сильную Украину поддерживает развитие культурного восстановления в общинах и сотрудничает в этом направлении с Министерством культуры и Министерством развития общин и территорий.

По словам Смита, в настоящее время партнеры совместно с украинскими министерствами работают над новыми проектами, детали которых планируют представить в ближайшее время.

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