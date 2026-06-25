Корпорация Apple удалила из магазина приложений App Store ряд сервисов российской компании VK, что вызвало резкую реакцию в России и официальные заявления о якобы политической мотивации этого решения.

Об этом сообщает российская служба Радио Свобода.

Apple удалила из App Store российские социальные сети

По данным VK, из App Store без предупреждения исчезли сразу несколько популярных сервисов экосистемы компании — социальные сети Одноклассники и Дзен, почтовый сервис Mail.ru, приложения VK Музыка, VK Мессенджер, VK Почта, VK Знакомства, VK Видео, образовательная платформа Skillbox, а также основное приложение социальной сети VKontakte.

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В VK заявили, что компания якобы не находится под санкциями и не фигурирует в санкционных списках, а также подчеркнули, что Apple не предоставила предупреждения или объяснений.

В компании утверждают, что удаление приложений ограничивает доступ российских пользователей к сервисам, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов человек, а также может повлиять на работу push-уведомлений.

В то же время в VK подчеркнули, что ранее установленные приложения на устройствах Apple продолжают работать, а версии для Android остаются доступными в других магазинах.

Официальной реакции Apple пока нет.

Реакция Москвы

В Москве решение Apple вызвало резкую реакцию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти ожидают разъяснений от компании, а в случае их отсутствия угрожают “пересмотром взаимодействия” с американской корпорацией.

В Министерстве цифрового развития России считают удаление приложений политически мотивированным решением. Там подчеркнули, что Apple якобы не привела аргументов относительно санкционных оснований, а также обвинили компанию в якобы игнорировании социально значимых функций сервисов VK.

В ведомстве также заявили об обращении в антимонопольную службу РФ с требованием проверить действия Apple.

С 1 апреля в России полностью прекратила работать оплата сервисов и подписок Apple со счетов мобильных операторов. В Минцифры заявили о якобы борьбе с VPN-сервисами, которые россияне массово используют для обхода внутренних блокировок.

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