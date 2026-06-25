Летом тысячи украинцев ежедневно возвращаются домой из стран ЕС или отправляются за границу в отпуска, из-за чего ситуация на пунктах пропуска меняется буквально несколько часов.

Дополнительные трудности в последние дни возникли на украинско-польской границе. В пункте пропуска Шегини – Медика наблюдаются значительные задержки из-за масштабного обновления дорожного покрытия на польской стороне.

Из-за ремонтных работ существенно снизилась пропускная способность перехода, а отдельные автобусы вынуждены ждать пересечения границы по несколько часов.

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Есть ли очереди на границе на въезд в Украину сегодня, какие пункты пропуска перегружены и где можно пересечь границу с минимальным ожиданием, читайте в нашем материале.

Что известно о ситуации на границе с Польшей

Вопросы пробок и очереди на границе на въезд в Украину из Польши и в обратном направлении стали темой разговора между вице-премьер-министром по восстановлению Украины Алексеем Кулебой и министром инфраструктуры Польши Дариушем Климчаком.

По словам украинского чиновника, польская сторона подтвердила готовность сделать все возможное для того, чтобы ремонтные работы как можно меньше влияли на движение транспорта через пункты пропуска.

Также стороны договорились продолжать постоянный мониторинг ситуации, особенно во время летнего туристического сезона, когда нагрузка на границу растет.

Отдельно чиновники обсудили вопросы международных грузоперевозок, развитие железнодорожного сообщения и реализацию совместных инфраструктурных проектов.

Какие очереди на границе с Польшей сегодня

По информации Западного регионального управления Государственной пограничной службы по состоянию на 15:00 25 июня, самая большая нагрузка остается именно на польском направлении.

Ситуация на пунктах пропуска выглядит следующим образом:

Краковец – 60 легковых автомобилей и 6 автобусов;

Шегини – 65 легковых автомобилей и около 10 пешеходов;

Устилуг – 35 легковых автомобилей;

Грушев – 30 легковых автомобилей;

Нижанковичи – 10 легковых автомобилей;

Угринов и Рава-Русская работают без накопления транспорта.

В то же время из пункта пропуска Ягодин пока ожидания автобусов нет, однако легковой транспорт там временно не пропускают, а пешеходное сообщение остается закрытым.

Поэтому украинцам, которые планируют поездку в Польшу, следует учитывать возможные задержки в пунктах пропуска Шегини – Медика, Краковец и Устилуг. Именно там из-за ремонтных работ и сезонного роста пассажиропотока время ожидания больше обычного.

Очереди на границе на выезд из Украины в Венгрию

На венгерском направлении ситуация гораздо более спокойная.

По состоянию на 15:00 больше всего транспорта зафиксировано в следующих пунктах:

Лужанка – 10 легковых автомобилей;

Тиса – 4 легковых автомобиля и 2 автобуса.

На пунктах пропуска Косино, Звенково, Вилок и Большая Паладь очереди отсутствуют или минимальны.

Очереди на границе на выезд из Украины в Молдову

На молдавском направлении серьезных задержек не наблюдается. В пунктах пропуска Мамалыга, Кельменцы, Россошаны по состоянию на 15:00 очереди отсутствуют.

Подобная ситуация наблюдается и на большинстве переходов на границе с Румынией, где движение транспорта происходит без существенных задержек.

Очередей на границе на въезд в Украину из Молдовы пока нет. По информации Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, за сутки 24 июня западную границу Украины со странами Европейского Союза и Молдовой (на участке в Черновицкой области) пересекли 95 тыс. человек и около 19 тыс. транспортных средств.

За минувшие сутки на территорию Украины прибыли 45 тыс. человек, среди которых 41 тыс. – граждане Украины.

В то же время в направлении выезда из Украины границу пересекли 50 тыс. человек. Наибольший поток был зафиксирован на польском направлении. Им воспользовались 29 тыс. человек. Другие путешественники направлялись в страны ЕС и Молдову.

Также пограничники оформили 52 транспортных средства, перевозивших гуманитарную помощь.

Какие очереди на границе на въезд в Украину

Если оценивать общую ситуацию на западных границах Украины, то наибольшая нагрузка приходится на польское направление. На границах со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой движение остается свободным.

Как проверить очереди на границе на въезд в Украину из Венгрии перед поездкой

Поскольку ситуация в пунктах пропуска меняется в течение дня, путешественникам рекомендуют регулярно проверять актуальную информацию перед выездом.

Оперативные данные о загруженности переходов публикуют:

Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины;

Государственная таможенная служба Украины;

система єЧерга;

официальные страницы пограничных ведомств в социальных сетях.

Кроме того, пограничники предупреждают, что из-за возможных перебоев в работе электронных систем контроля время оформления документов в некоторых пунктах пропуска может увеличиваться, поэтому путешествие следует планировать с запасом времени.

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