В Днепропетровской области обнаружили подпольную порностудию, в которой снимали детей от 9 до 13 лет с разрешения их родителей.

В Днепропетровской области правоохранители обнаружили подпольную порностудию, в которые эксплуатировали детей от 9 до 13 лет.

К месту создания таких видео детей отвозили их родители, за что получали деньги. Предварительно, с детьми проводилась разъяснительная беседа по выполнению всех требований оператора. Студии размещались в сельской местности.

Интересно, что первичную информацию о деятельности таких студий украинские правоохранители получили от коллег из Австралии.

– Преступники организовали несколько порностудий в Днепропетровской области, где создавали детскую порнографию. Организатором был 43-летний местный житель, который используя разнообразные средства воздействия склонял женщин к участию их детей в создании порнографических видео, – рассказали в Киберполиции.

Оператором был организатор группы, лично исполнял роли в таких съемках.

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Дело квалифицировано по ч. 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины. Виновному грозит до 10 лет заключения.















По согласию родителей: на Днепропитровщине действовали порностудии с участием детей / 4 фотографии

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