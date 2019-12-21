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Зі згоди батьків: на Дніпропетровщині діяли порностудії за участі дітей

У Дніпропетровській області виявили підпільну порностудії, в якій знімали дітей від 9 до 13 років з дозволу їх батьків.

Зі згоди батьків: на Дніпропетровщині діяли порностудії за участі дітей

У Дніпропетровській області правоохоронці виявили підпільну порностудії, в які експлуатували дітей від 9 до 13 років.

До місця створення таких відео дітей відвозили їх батьки, за що отримували гроші. Попередньо, з дітьми проводилася роз’яснювальна бесіда щодо виконання усіх вимог оператора. Студії розміщувалися у сільській місцевості.

Цікаво, що первинну інформацію про діяльність таких студій українські правоохоронці отримали від колег із Австралії.

– Злочинці організували кілька порностудій у Дніпропетровській області, де створювали дитячу порнографію. Організатором був 43-річний місцевий мешканець, який використовуючи різноманітні засоби впливу схиляв жінок до участі їх дітей у створенні порнографічних відео, – розповіли у Кіберполіції.

Оператором був організатор групи, який особисто виконував ролі у таких зйомках.

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Справу кваліфіковано за ч. 5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України. Винному загрожує до 10 років ув‘язнення.

Зі згоди батьків: на Дніпропетровщині діяли порностудії за участі дітей / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у селі під Києвом чоловіка підозрюють у згвалтуванні 14-річної племінниці.

Джерело: Кіберполіція

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