Зі згоди батьків: на Дніпропетровщині діяли порностудії за участі дітей

У Дніпропетровській області виявили підпільну порностудії, в якій знімали дітей від 9 до 13 років з дозволу їх батьків.
У Дніпропетровській області правоохоронці виявили підпільну порностудії, в які експлуатували дітей від 9 до 13 років.
До місця створення таких відео дітей відвозили їх батьки, за що отримували гроші. Попередньо, з дітьми проводилася роз’яснювальна бесіда щодо виконання усіх вимог оператора. Студії розміщувалися у сільській місцевості.
Цікаво, що первинну інформацію про діяльність таких студій українські правоохоронці отримали від колег із Австралії.
– Злочинці організували кілька порностудій у Дніпропетровській області, де створювали дитячу порнографію. Організатором був 43-річний місцевий мешканець, який використовуючи різноманітні засоби впливу схиляв жінок до участі їх дітей у створенні порнографічних відео, – розповіли у Кіберполіції.
Оператором був організатор групи, який особисто виконував ролі у таких зйомках.
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Справу кваліфіковано за ч. 5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України. Винному загрожує до 10 років ув‘язнення.
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