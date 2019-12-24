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Заставлял снимать порно – в Херсонской области мужчина развращал девятилетнюю девочку

В Херсонской области разоблачили 47-летнего мужчину, который угрожал девятилетней девочке и заставлял ее создавать порнографическую продукцию.

Затримання

В отдел противодействия киберпреступлениям Херсонской области поступило сообщение от родственников девятилетней девочки о том, что некий мужчина занимается ее растлением.

Подозреваемый использовал один из мессенджеров, чтобы присылать на телефон ребенка сообщения с видео и фото интимного содержания.

– Во время досудебного расследования киберполиция установила мужчину, который посылал девочке такие сообщения. Им оказался 47-летний житель Каховского района. Подозреваемый, запугивая девочку, склонял ее к созданию изображений с признаками детской порнографии, – сообщили в пресс-службе полиции.

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Правоохранители задержали подозреваемого в Херсоне на междугородном автовокзале. Суд принял решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Открыто уголовное производство по ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) и ч. 4 ст. 301 УК Украины (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).

К слову, в Киеве к шести годам лишения свободы засудили мужчину, который развращал свою трехлетнюю дочь.

Источник: Поліція Херсонської області

Фото: Поліція Херсонської області

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