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Змушував знімати порно – у Херсонській області чоловік розбещував дев’ятирічну дівчинку

У Херсонській області викрили 47-річного чоловіка, який погрожував дев’ятирічній дівчинці і змушував її створювати порнографічну продукцію.

Затримання

У відділ протидії кіберзлочинам Херсонській області надійшло повідомлення від родичів дев’ятирічної дівчинки про те, що якийсь чоловік займається її розбещенням.

Підозрюваний використовував один з месенджерів, щоб надсилати на телефон дитини повідомлення з відео і фото інтимного змісту.

– Під час досудового розслідування кіберполіція встановила чоловіка, який посилав дівчинці такі повідомлення. Ним виявився 47-річний житель Каховського району. Підозрюваний, залякуючи дівчинку, схиляв її до створення зображень з ознаками дитячої порнографії, – повідомили в прес-службі поліції.

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Правоохоронці затримали підозрюваного в Херсоні на міжміському автовокзалі. Суд ухвалив рішення про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) та ч. 4 ст. 301 КК України (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

До слова, у Києві до шести років позбавлення волі засудили чоловіка, який розбещував свою трирічну дочку.

Джерело: Поліція Херсонської області

Фото: Поліція Херсонської області

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