В Белой Церкви задержали женщину, продававшую наркотики школьникам

Жительница Белой Церкви продавала насвай ученикам старших классов одной из школ города.
В одну из школ Белой Церкви вызвали полицейских из-за непонятного и странного поведение некоторых учеников старших классов.
Оказалось, что школьники употребляли запрещенный наркотик насвай, который они покупали у 47-летней местной жительницы.
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В ходе обыска по месту проживания злоумышленницы было обнаружено гранулированное вещество зеленого цвета. Его направили на экспертизу в Киев.
По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Продолжается проверка.
Ранее Факты ICTV писали о том, что в Борисполе задержали груз с наркотиками на $1 млн.
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