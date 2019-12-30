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Факты / Происшествия

В Белой Церкви задержали женщину, продававшую наркотики школьникам

Жительница Белой Церкви продавала насвай ученикам старших классов одной из школ города.

В Белой Церкви задержали женщину, продававшую наркотики школьникам

В одну из школ Белой Церкви вызвали полицейских из-за непонятного и странного поведение некоторых учеников старших классов.

Оказалось, что школьники употребляли запрещенный наркотик насвай, который они покупали у 47-летней местной жительницы.

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В ходе обыска по месту проживания злоумышленницы было обнаружено гранулированное вещество зеленого цвета. Его направили на экспертизу в Киев.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Продолжается проверка.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Борисполе задержали груз с наркотиками на $1 млн.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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