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Факти / Надзвичайні події

У Білій Церкві затримали жінку, яка продавала наркотики школярам

Мешканка Білої Церкви продавала насвай учням старших класів однієї зі шкіл міста.

В Белой Церкви задержали женщину, продававшую наркотики школьникам

В одну зі шкіл Білої Церкви викликали поліцейських через незрозумілу і дивну поведінку деяких учнів старших класів.

Виявилося, що школярі вживали заборонений наркотик насвай, який вони купували у 47-річної місцевої жительки.

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В ході обшуку за місцем проживання зловмисниці було виявлено гранульовану речовину зеленого кольору. Її направили на експертизу до Києва.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в Борисполі затримали вантаж з наркотиками на $1 млн.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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