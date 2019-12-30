У Білій Церкві затримали жінку, яка продавала наркотики школярам

Мешканка Білої Церкви продавала насвай учням старших класів однієї зі шкіл міста.
В одну зі шкіл Білої Церкви викликали поліцейських через незрозумілу і дивну поведінку деяких учнів старших класів.
Виявилося, що школярі вживали заборонений наркотик насвай, який вони купували у 47-річної місцевої жительки.
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В ході обшуку за місцем проживання зловмисниці було виявлено гранульовану речовину зеленого кольору. Її направили на експертизу до Києва.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.
Раніше Факти ICTV писали про те, що в Борисполі затримали вантаж з наркотиками на $1 млн.
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