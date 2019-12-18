Пять человек пострадали в результате землетрясения в Китае.

Землетрясение в Китае 18 декабря произошло на юго-западе страны в провинции Сычуань.

В результате стихийного бедствия пострадали пять человек, их госпитализировали.

Землетрясение силой 5,2 балла наблюдался на глубине 14 км.

В спасательной операции берут участие медики и пожарные.

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Из-за введения плана реагирования на чрезвычайную ситуацию некоторые поезда в этой местности ходят с задержкой.

Напомним, в ноябре землетрясение такой же силы прокотилось в другом регионе Китая.

Источник: Xinhua