Не менее четырех человек погибли и 150 получили травмы в результате мощного землетрясения в Адриатическом море у побережья Албании.

Геологическая служба США зафиксировала в Албании землетрясение магнитудой 6,4 рано утром 26 ноября. Толчки также ощущались в Косово, Греции и Северной Македонии.

Эпицентр подземных толчков залегал на глубине около 20 км и в 10 км к северо-западу от Шиджака – между Дурресом и столицей Тираной.

Местные СМИ сообщают о многочисленных разрушениях и двух погибших.

В городе Тумане мужчина в панике выпрыгнул с балкона, а в Дурресе в результате обрушения здания погиб еще один человек. Около 150 человек считаются пострадавшими.

Агентство Associated Press сообщает еще о двух погибших, но не указывает, где именно.

Спасатели ищут пострадавших под завалами разрушенных зданий.

В МИД Украины пока нет данных о возможных пострадавших украинцах.

В то же время заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич обратился к гражданам, которые сейчас находятся в регионе землетрясения в Албании, сообщить о себе родным.

Дипломат также советует в случае необходимости обращаться к почетному консулу Украины в Албании Бледи Байрактари по телефону +355693655685.

Сильний землетрус в Албанії. Є загиблі і понад сотню травмованих. Закликаємо українців, що перебувають у регіоні землетрусу, повідомити про себе рідним, а в разі необхідності – звернутися до Почесного консула України в Албанії Бледі Байрактарі +355693655685. pic.twitter.com/QhQCL8TUbb — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) November 26, 2019

#tërmeti i raportuar nga përdoruesit e aplikacionit Earthquake Network në 17km larg #Tirana, #Shqipëria. 3 raporte në një rreze prej 31km. Shkarkoni aplikacionin nga https://t.co/IwofKeSCZn për të marrë njoftime në kohë reale pic.twitter.com/7WSnbvnPD5 — EarthquakeNetwork (@SismoDetector) November 26, 2019

Powerful earthquake in , Ministry of Health says 150 people have been injured. Situation is bad in Thumana. pic.twitter.com/Ki28dG2Pus — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) November 26, 2019

A huge 6.3-magnitude earthquake shook Albania in the early hours of Tuesday. No casualties have been reported has far. People have stormed in the streets fearing more aftershocks. pic.twitter.com/yDZbYDUt23 — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) November 26, 2019

A powerful 6.4 magnitude earthquake shook Albania just before 4:00am local time, sending residents into the streets of the capital Tirana, some holding babies in their arms.pic.twitter.com/y16RS6DgKr — Alex Salvi (@alexsalvinews) November 26, 2019

Напомним, в начале ноября землетрясение магнитудой 5,1 всколыхнуло центральную часть Боснии и Герцеговины.

