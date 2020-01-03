8 детей пострадали от пожара в сельском клубе под Тернополем

Восьмерых детей госпитализировали с ожогами из-за пожара в сельском клубе.
В Тернопольской области в селе Угринов в сельском клубе произошел пожар, в результате которого госпитализированы восемь детей. Пострадавшие получили ожоги.
В 17.40 спасателям ГСЧС сообщили о хлопке неизвестного происхождения с последующим возгоранием в помещении клуба.
В 17.58 спасатели пожар локализовали, а в 18.10 полностью ликвидировали на площади 30 кв.м.
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Спасатели устанавливают причину пожара.
Напомним, в результате пожара в Запорожской области погибли мать и двое малолетних детей.
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