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Факты / Происшествия

8 детей пострадали от пожара в сельском клубе под Тернополем

Восьмерых детей госпитализировали с ожогами из-за пожара в сельском клубе.

8 детей пострадали от пожара в сельском клубе под Тернополем

В Тернопольской области в селе Угринов в сельском клубе произошел пожар, в результате которого госпитализированы восемь детей. Пострадавшие получили ожоги.

В 17.40 спасателям ГСЧС сообщили о хлопке неизвестного происхождения с последующим возгоранием в помещении клуба.

В 17.58 спасатели пожар локализовали, а в 18.10 полностью ликвидировали на площади 30 кв.м.

Читайте: Из-за елок и петард: 1 января пожары в Украине забрали 15 жизней

Спасатели устанавливают причину пожара.

Напомним, в результате пожара в Запорожской области погибли мать и двое малолетних детей.

Источник: ГСЧС

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