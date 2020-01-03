8 дітей постраждали від пожежі в сільському клубі під Тернополем

Вісьмох дітей госпіталізували з опіками через пожежу в сільському клубі.
На Тернопільщині в селі Угринів у сільському клубі сталася пожежа, в результаті якої госпіталізовано вісьмох дітей. Постраждалі отримали опіки.
О 17.40 рятувальникам ДСНС повідомили про хлопок невідомого походження з подальшим загорянням у приміщенні клубу.
О 17.58 рятувальники пожежу локалізували, а о 18.10 повністю ліквідували на площі 30 кв.м.
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Рятувальники встановлюють причину пожежі.
Нагадаємо, внаслідок пожежі на Запоріжжі загинули мати та двоє малолітніх дітей.
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