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Факти / Надзвичайні події

8 дітей постраждали від пожежі в сільському клубі під Тернополем

Вісьмох дітей госпіталізували з опіками через пожежу в сільському клубі.

8 дітей постраждали від пожежі в сільському клубі під Тернополем

На Тернопільщині в селі Угринів у сільському клубі сталася пожежа, в результаті якої госпіталізовано вісьмох дітей. Постраждалі отримали опіки.

О 17.40 рятувальникам ДСНС повідомили про хлопок невідомого походження з подальшим загорянням у приміщенні клубу.

О 17.58 рятувальники пожежу локалізували, а о 18.10 повністю ліквідували на площі 30 кв.м.

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Рятувальники встановлюють причину пожежі.

Нагадаємо, внаслідок пожежі на Запоріжжі загинули мати та двоє малолітніх дітей.

Джерело: ДСНС

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