В Донецкой области легковушка вылетела на встречную полосу и протаранила ВАЗ. В результате аварии погибла женщина.
В Донецкой области между городом Славянск и поселком Райгородок Audi выехала на встречную полосу и врезалась в ВАЗ 2110.
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52-летний водитель авто Audi 80 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ, в результате чего 41-летняя пассажирка Audi 80 погибла на месте, водитель автомобиля и другой пассажир были травмированы.
Также телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель и пассажир автомобиля ВАЗ 2110.
Смертельное ДТП в Донецкой области: Audi вылетела на встречу и протаранила ВАЗ / 3 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что в Словакии произошло массовое ДТП с участием почти 20 машин. В результате аварии пострадали пять украинцев.
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