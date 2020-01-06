В Донецкой области легковушка вылетела на встречную полосу и протаранила ВАЗ. В результате аварии погибла женщина.

В Донецкой области между городом Славянск и поселком Райгородок Audi выехала на встречную полосу и врезалась в ВАЗ 2110.

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52-летний водитель авто Audi 80 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ, в результате чего 41-летняя пассажирка Audi 80 погибла на месте, водитель автомобиля и другой пассажир были травмированы.

Также телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель и пассажир автомобиля ВАЗ 2110.











Смертельное ДТП в Донецкой области: Audi вылетела на встречу и протаранила ВАЗ / 3 фотографии

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