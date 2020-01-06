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Факты / Происшествия

Смертельное ДТП в Донецкой области: Audi вылетела на встречу и протаранила ВАЗ

В Донецкой области легковушка вылетела на встречную полосу и протаранила ВАЗ. В результате аварии погибла женщина.

Смертельное ДТП в Донецкой области: Audi вылетела на встречу и протаранила ВАЗ

В Донецкой области между городом Славянск и поселком Райгородок Audi выехала на встречную полосу и врезалась в ВАЗ 2110.

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52-летний водитель авто Audi 80 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ, в результате чего 41-летняя пассажирка Audi 80 погибла на месте, водитель автомобиля и другой пассажир были травмированы.

Также телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель и пассажир автомобиля ВАЗ 2110.

Смертельное ДТП в Донецкой области: Audi вылетела на встречу и протаранила ВАЗ / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Словакии произошло массовое ДТП с участием почти 20 машин. В результате аварии пострадали пять украинцев.

Источники: Нацполиция, ГСЧС

Фото: Нацполиция

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