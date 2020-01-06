У Донецькій області легковик вилетів на зустрічну смугута протаранила ВАЗ. В результаті аварії загинула жінка.

У Донецькій області між містом Слов’янськ та селищем Райгородок Audi виїхала на зустрічну смугу та врізалася у ВАЗ 2110.

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52-річний водій авто Audi 80 не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ, в результаті чого 41-річна пасажирка Audi 80 загинула на місці, водій автомобіля та інший пасажир травмовані.

Також тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали водій та пасажир автомобіля ВАЗ 2110.











Смертельна ДТП на Донеччині: Audi вилетіла на зустріч і протаранила ВАЗ / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Словаччині сталася масова ДТП за участю майже 20 машин. В результаті аварії постраждали п’ятеро українців.