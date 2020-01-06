У Донецькій області легковик вилетів на зустрічну смугута протаранила ВАЗ. В результаті аварії загинула жінка.
У Донецькій області між містом Слов’янськ та селищем Райгородок Audi виїхала на зустрічну смугу та врізалася у ВАЗ 2110.
Читайте: Розірвало навпіл: на виїзді з Києва авто влетіло у відбійник
52-річний водій авто Audi 80 не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ, в результаті чого 41-річна пасажирка Audi 80 загинула на місці, водій автомобіля та інший пасажир травмовані.
Також тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали водій та пасажир автомобіля ВАЗ 2110.
Смертельна ДТП на Донеччині: Audi вилетіла на зустріч і протаранила ВАЗ / 3 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що у Словаччині сталася масова ДТП за участю майже 20 машин. В результаті аварії постраждали п’ятеро українців.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+