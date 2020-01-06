PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Смертельна ДТП на Донеччині: Audi вилетіла на зустріч і протаранила ВАЗ

У Донецькій області легковик вилетів на зустрічну смугута протаранила ВАЗ. В результаті аварії загинула жінка.

Смертельна ДТП на Донеччині: Audi вилетіла на зустріч і протаранила ВАЗ

У Донецькій області між містом Слов’янськ та селищем Райгородок Audi виїхала на зустрічну смугу та врізалася у ВАЗ 2110.

Читайте: Розірвало навпіл: на виїзді з Києва авто влетіло у відбійник

52-річний водій авто Audi 80 не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ, в результаті чого 41-річна пасажирка Audi 80 загинула на місці, водій автомобіля та інший пасажир травмовані.

Також тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали водій та пасажир автомобіля ВАЗ 2110.

Смертельна ДТП на Донеччині: Audi вилетіла на зустріч і протаранила ВАЗ / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Словаччині сталася масова ДТП за участю майже 20 машин. В результаті аварії постраждали п’ятеро українців.

Джерела: Нацполіція, ДСНС

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Донецькій області на подвір’ї будинку прогримів вибух
У Донецькій області на подвір’ї будинку прогримів вибух
Зіткнулися 16 авто та кілька автобусів: у Словаччині в ДТП постраждали українці
Зіткнулися 16 авто та кілька автобусів: у Словаччині в ДТП постраждали українці
У Черкаській області п’яний водій на смерть збив дитину
У Черкаській області п’яний водій на смерть збив дитину
На виїзді з Києва авто влетіло у відбійник
Розірвало навпіл: на виїзді з Києва авто влетіло у відбійник
Лежало в пакеті серед сміття: на звалищі Дніпра знайшли мертве немовля
Лежало в пакеті серед сміття: на звалищі Дніпра знайшли мертве немовля
У Херсонській області авто впало з причалу в море – водій загинув
У Херсонській області авто впало з причалу в море – водій загинув
Авто гальмувало на даху: на Житомирській трасі затори через зіткнення трьох машин
Авто гальмувало на даху: на Житомирській трасі затори через зіткнення трьох машин
На Чернігівщині батько роками ґвалтував 14-річну доньку
На Чернігівщині батько роками ґвалтував 14-річну доньку
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка