На Новообуховской трассе ночью произошло ДТП с участием автомобиля Renault Logan.
Водитель на Renault Logan, ехавший ночью домой в село под Киевом, на Новообуховской трассе не справился с управлением и врезался в отбойник.
В результате удара машину разорвало пополам.
Водитель чудом остался жив – его сидение полностью уцелело. В медицинской помощи он не нуждался.
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По словам очевидца, авария произошла из-за собаки, которая якобы выбежала на дорогу.
Точную причину ДТП установит следствие.
Разорвало пополам: на выезде из Киева авто влетело в отбойник / 3 фотографии
Ранее Факты ICTV писали о том, что на Закарпатье авто врезалось в автобусную остановку. В результате столкновения погибла 17-летняя девушка.
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