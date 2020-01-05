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Факты / Происшествия

Разорвало пополам: на выезде из Киева авто влетело в отбойник

На Новообуховской трассе ночью произошло ДТП с участием автомобиля Renault Logan.

На виїзді з Києва авто влетіло у відбійник

Водитель на Renault Logan, ехавший ночью домой в село под Киевом, на Новообуховской трассе не справился с управлением и врезался в отбойник.

В результате удара машину разорвало пополам.

Водитель чудом остался жив – его сидение полностью уцелело. В медицинской помощи он не нуждался.

Читайте: Вырезали тело из машины: на Днепропетровщине водитель врезался в отбойник

По словам очевидца, авария произошла из-за собаки, которая якобы выбежала на дорогу.

Точную причину ДТП установит следствие.

  • Розірвало навпіл: на виїзді з Києва авто влетіло у відбійник
  • Розірвало навпіл: на виїзді з Києва авто влетіло у відбійник
  • Розірвало навпіл: на виїзді з Києва авто влетіло у відбійник
  • Розірвало навпіл: на виїзді з Києва авто влетіло у відбійник
  • Розірвало навпіл: на виїзді з Києва авто влетіло у відбійник
  • Розірвало навпіл: на виїзді з Києва авто влетіло у відбійник
Разорвало пополам: на выезде из Киева авто влетело в отбойник / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали о том, что на Закарпатье авто врезалось в автобусную остановку. В результате столкновения погибла 17-летняя девушка.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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