В Черкасской области пьяный водитель насмерть сбил ребенка

В Черкасской области водитель, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух детей, один из них погиб.

Пьяный водитель в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области сбил двух малолетних детей, в результате чего один из них погиб.

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Второй ребенок пострадал, он находится в больнице. Полиция открыла уголовное производство, а впоследствии задержала подозреваемого в совершении ДТП.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киевской области подросток без разрешения сел за руль родительского авто и попал в ДТП. В результате аварии погибла 16-летняя пассажирка.