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Факты / Происшествия

В Туркменистане произошло землетрясение почти в пять баллов

В Туркменистане произошло землетрясение магнитудой почти в пять баллов.

В Туркменистане произошло землетрясение почти в пять баллов

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в землетрясение магнитудой в 4,9 балла.

Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 49 км.

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Он находился в 38 км от Тюркменбашу, с населением в 68 тыс. жителей, и за 268 километров от Баку, который находится в Азербайджане, с населением в 1,1 млн жителей.

О возможных пострадавших и разрушениях сообщения пока не поступали.

Ранее Факты ICTV писалит, что землетрясение в Албании произошло недалеко от старинного города Дуррес на западном побережье страны.

Фото: Dreamstime

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