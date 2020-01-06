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Факти / Надзвичайні події

У Туркменістані стався землетрус майже у п’ять балів

У Туркменістані стався землетрус магнітудою майже у п’ять балів.

У Туркменістані стався землетрус майже у п’ять балів

Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр зафіксував у землетрус магнітудою у 4,9 бали.

Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 49 км.

Читайте: У Канаді протягом семи годин сталося п’ять землетрусів

Він був розташований за 38 км від Тюркменбашу, з населенням в 68 тис. жителів, та за 268 кілометрів від Баку, що знаходиться в Азербайджані, з населенням у 1,1 млн жителів.

Про можливих постраждалих і руйнування повідомлення поки не надходили.

Раніше Факти ICTV писали, що землетрус в Албанії стався поблизу старовинного міста Дуррес на західному узбережжі країни.

Фото: Dreamstime

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