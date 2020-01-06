У Туркменістані стався землетрус майже у п’ять балів

У Туркменістані стався землетрус магнітудою майже у п’ять балів.
Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр зафіксував у землетрус магнітудою у 4,9 бали.
Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 49 км.
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Він був розташований за 38 км від Тюркменбашу, з населенням в 68 тис. жителів, та за 268 кілометрів від Баку, що знаходиться в Азербайджані, з населенням у 1,1 млн жителів.
Про можливих постраждалих і руйнування повідомлення поки не надходили.
Раніше Факти ICTV писали, що землетрус в Албанії стався поблизу старовинного міста Дуррес на західному узбережжі країни.
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