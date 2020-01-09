Стрела пронзила руку: в Борисполе в женщину стреляли из арбалета

В Борисполе Киевской области неизвестные попали в женщину из арбалета.

В Борисполе Киевской области, возвращаясь домой, женщина у подъезда услышала звук, похожий на выстрел, и почувствовала резкую боль в руке.

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Затем она увидела у себя стрелу с металлическим наконечником. Полицию и медиков вызвали неравнодушные свидетели.

– По предварительным данным, неизвестные совершили выстрел из арбалета. Пострадавшая с ранением запястья левой руки доставлен в больницу, – рассказали в ГУ НП в Киевской области.

Также полицейские обращаются к гражданам с просьбой сообщить любую информацию, которая сможет помочь выйти на след стрелков.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в городе Селидово Донецкой области во дворе одного из домов взорвалась граната.