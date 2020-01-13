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Факти / Надзвичайні події

Аварію біля Оcean Plaza локалізовано – Київтеплоенерго

Аварійна бригада Київтеплоенерго перекрила подачу тепла через пошкодження магістрального трубопроводу в районі ТРЦ Оcean Plaza.

Пошкодження вдалося локалізувати.

Комунальники також пояснили, що магістральна мережа, на якій стався порив, збудована в 1987 році.

Наразі аварійні бригади відкачують воду та відразу після цього розпочинають перепідключення житлових будинків та закладів соціальної інфраструктури.

Читайте: Потоп в Ocean Plaza у Києві: транспорт зупинився в заторах (КАРТА)

 

  • Аварія біля Оcean Plaza
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Аварію біля Оcean Plaza локалізовано – Київтеплоенерго / 6 фотографий

Нагадаємо, ввечері 13 січня у Києві ТРЦ Ocean Plaza затопило окропом через прорив тепломережі.

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