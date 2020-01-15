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Факты / Происшествия

Слетела в кювет и перевернулась: в Ровенской области BMW протаранило маршрутку

В Ровенской области водитель автомобиля BMW 730, которого, по его словам, подрезал другой автомобиль, выехал на встречную полосу и протаранил маршрутку сообщением Владимирец-Вараш.

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– Микроавтобус, в салоне которого находилось до десяти пассажиров, отбросило в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось на крышу. От удара туда же слетело и BMW, – рассказали в полиции.

В ГСЧС отметили, что в результате ДТП пострадали шесть пассажиров маршрутки.

Слетела в кювет и перевернулась: в Ровенской области BMW протаранило маршрутку / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали о том, что на Закарпатье авто врезалось в автобусную остановку. В результате столкновения погибла 17-летняя девушка. В больницу госпитализировали 20-летнего мужчину.

Источник: Нацполиция

Фото: ГСЧС

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