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Факти / Надзвичайні події

Злетіла у кювет та перекинулася: на Рівненщині BMW протаранило маршрутку

У Рівненській області водій автомобіля BMW 730, якого, з його слів, підрізало інше авто, виїхав на зустрічну смугу та протаранив маршрутку сполученням Володимирець-Вараш.

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– Мікроавтобус, у салоні якого перебувало до десяти пасажирів, відкинуло у кювет, унаслідок чого транспортний засіб перекинувся на дах. Від удару туди ж злетіло і BMW, – розповіли у поліції.

У ДСНС зазначили, що внаслідок ДТП постраждали шість пасажирів маршрутки.

Злетіла у кювет та перекинулася: на Рівненщині BMW протаранило маршрутку / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали про те, що на Закарпатті авто врізалось в автобусну зупинку. В результаті зіткнення загинула 17-річна дівчина. До лікарні госпіталізували 20-річного чоловіка.

Джерело: Нацполіція

Фото: ДСНС

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